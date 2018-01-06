Китайский авторынок пополнился обновленным Peugeot 2008
На китайский авторынок вышла новинка - обновленный Peugeot 2008. Компания модернизировала внедорожник и вывела его на рынок с ценовой планкой в 89700 юаней.
Уже сегодня покупателям доступна линейка из 5 комплектаций автомобиля. Обновленный кроссовер имеет широкую радиаторную решетку, видоизмененные бампера, LED-освещение и 17-дюймовые колесные диски. Внутреннее оснащение автомобиля тоже было модернизировано, расширена приборная панель и установлен новейший мультимедийный плеер.
Объем двигателя новинки составляет 1,2 и 1,6 литра. Модель представлена только с передним приводом и 6-ступенчатой коробкой передач.
Уже сегодня покупателям доступна линейка из 5 комплектаций автомобиля. Обновленный кроссовер имеет широкую радиаторную решетку, видоизмененные бампера, LED-освещение и 17-дюймовые колесные диски. Внутреннее оснащение автомобиля тоже было модернизировано, расширена приборная панель и установлен новейший мультимедийный плеер.
Объем двигателя новинки составляет 1,2 и 1,6 литра. Модель представлена только с передним приводом и 6-ступенчатой коробкой передач.
Автор: Бойцова Мария