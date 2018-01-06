BMW в 2018 году выпустит новый электромобиль BMW i3s
Компания BMW намерена в 2018 году представить новую линейку электромобилей под названием BMW i3. По информации от представителей бренда, отличительной особенностью серии станет скудная цветовая гамма, представленная только в вариации красного и черного окрасов.
Среди других положительных качеств нового BMW i3 стоит выделить расширенное расположение колес. Шины теперь будут немного выпирать из кузова, что даст возможность повысить проходимость и уровень стыковки с дорожным покрытием. На первых концептах, представленных еще в минувшем году, можно заметить, что автомобиль получит одну версию в черно-красном цвете. При этом кузов за исключением кабины будет окрашен в яркие тона. Только крыша получит черный окрас.
Автомобиль будет работать на базе силового агрегата на 210 лошадиных сил с запасом хода в 350 километров при полном заряде. Кроме того, машина получит современную систему переключения передач, в которой будут меняться режимы работы в зависимости от пожеланий водителя.
В салоне нового электрического седана появится система кондиционирования, самостоятельно подбирающая температурный режим. По поводу стоимости транспортного средства и точной даты его выхода на рынок пока ничего не сообщается.
Среди других положительных качеств нового BMW i3 стоит выделить расширенное расположение колес. Шины теперь будут немного выпирать из кузова, что даст возможность повысить проходимость и уровень стыковки с дорожным покрытием. На первых концептах, представленных еще в минувшем году, можно заметить, что автомобиль получит одну версию в черно-красном цвете. При этом кузов за исключением кабины будет окрашен в яркие тона. Только крыша получит черный окрас.
Автомобиль будет работать на базе силового агрегата на 210 лошадиных сил с запасом хода в 350 километров при полном заряде. Кроме того, машина получит современную систему переключения передач, в которой будут меняться режимы работы в зависимости от пожеланий водителя.
В салоне нового электрического седана появится система кондиционирования, самостоятельно подбирающая температурный режим. По поводу стоимости транспортного средства и точной даты его выхода на рынок пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем