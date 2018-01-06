Миграционная служба Украины не стала лишать Наталью Поклонскую гражданства
Миграционная служба Украины не стала лишать Наталью Поклонскую гражданства. По словам Сергея Лещенко, являющегося депутатом Верховной рады, для такого решения не было никаких предпосылок, так как у ведомства отсутствуют данные о российском паспорте у бывшего прокурора Крыма.
«Фактически, Поклонская не могла стать депутатом в РФ без гражданства. В то же время, мы не располагаем сведениями об этом, ввиду чего не имеем законных оснований для лишения ее украинского паспорта. Сама Поклонская также не захотела давать разъяснения по поводу своей новой должности», - рассказал Лещенко в ходе недавнего интервью.
Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 годы. После референдума в Крыму она возглавила прокуратуру местной республики, находящуюся под контролем России. В 2016 году украинская прокуратура начала уголовное делопроизводство по отношению к Поклонской по обвинению в государственной измене. Сама депутат Госдумы назвала дело «мотивированным по политическим причинам». В Верховной раде заявили, что по документам она по-прежнему числится прокурором Крыма.
«Фактически, Поклонская не могла стать депутатом в РФ без гражданства. В то же время, мы не располагаем сведениями об этом, ввиду чего не имеем законных оснований для лишения ее украинского паспорта. Сама Поклонская также не захотела давать разъяснения по поводу своей новой должности», - рассказал Лещенко в ходе недавнего интервью.
Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 годы. После референдума в Крыму она возглавила прокуратуру местной республики, находящуюся под контролем России. В 2016 году украинская прокуратура начала уголовное делопроизводство по отношению к Поклонской по обвинению в государственной измене. Сама депутат Госдумы назвала дело «мотивированным по политическим причинам». В Верховной раде заявили, что по документам она по-прежнему числится прокурором Крыма.
Автор: Махов Артем