Эксперты протестировали спортивный седан Lada Vesta Rally Sprint
Группа экспертов провела дорожные тесты седана Lada Vesta Rally Sprint, выпущенного в спортивной версии. Специалисты портала «Официальный Лада Клуб» представили результаты заездов авто, созданного независимой инженерной группой.
Специалисты указывают, что при создании седана Lada Vesta Rally Sprint был взят спортивный потенциал модели. Тест-драйв проводился с целью определить максимальные возможности машины, созданной в спортивной модификации. Специалисты указывают, что транспортное средство получило достаточно высокий уровень проходимости. Это обеспечивается адаптивной подвеской и покрышками, входящих в комплект поставки. Они предназначены для передвижения по скользкой дороге. Седан Lada Vesta Rally Sprint впервые был представлен общественности в ходе мероприятия «Серебряная Ладья».
Инженеры двух независимых компаний создали для поклонников автоспорта спортивную версию с модернизированной подвеской и защитным пластиковым комплектом. В настоящее время к проекту подключается ещё один партнёр. Он может предложить эффективную и простую систему, позволяющую увеличить мощность мотора.
Специалисты указывают, что при создании седана Lada Vesta Rally Sprint был взят спортивный потенциал модели. Тест-драйв проводился с целью определить максимальные возможности машины, созданной в спортивной модификации. Специалисты указывают, что транспортное средство получило достаточно высокий уровень проходимости. Это обеспечивается адаптивной подвеской и покрышками, входящих в комплект поставки. Они предназначены для передвижения по скользкой дороге. Седан Lada Vesta Rally Sprint впервые был представлен общественности в ходе мероприятия «Серебряная Ладья».
Инженеры двух независимых компаний создали для поклонников автоспорта спортивную версию с модернизированной подвеской и защитным пластиковым комплектом. В настоящее время к проекту подключается ещё один партнёр. Он может предложить эффективную и простую систему, позволяющую увеличить мощность мотора.
Автор: Семен Зайцев