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Марсоход Curiosity нашел на Марсе водопровод
Марсоход Curiosity нашел на Марсе трубопровод. По словам американских специалистов, на снимках, сделанных прибором, отчетливо видны трубчатые строения, напоминающие канализацию.

Марсоход Curiosity нашел на Марсе водопровод


Первым об открытии рассказал американский исследователь Барри Ди Грегорио. По его словам, в настоящее время Curiosity находится над областью, которая визуально напоминает пересечение нескольких десятков труб. На снимках видно, что вместе они образовывают систему, очень похожую на земную канализацию.

«Они выглядят удивительно похожими на ордовикские следовые окаменелости, которые я изучил и сфотографировал на Земле. В то же время, строения явно имеют пустоты, так как в местах пробоин они отчетливо видны. Ими могут оказаться марсианские каналы, по которым раньше текли подземные воды. Из-за сейсмической активности прогоны были завалены, что привело к выходу жидкости на поверхность и ее полному испарению», - рассказал специалист.

Исследователи из NASA отмечают, что фотографии могли быть сделаны Curiosity еще несколько лет назад, однако из-за помех и пинга они добрались до Земли только сейчас. По поводу характера происхождения таинственных труб специалисты не стали ничего сообщать.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:46
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