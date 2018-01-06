Геологи обнаружили следы неизвестной метеоритной катастрофы древности
Научные исследователи в области геологии смогли обнаружить уникальные свидетельства неизвестной метеоритной катастрофы. Найденные древние минералы дали понять о ранее неизвестном столкновении Земли с небесным телом диаметром примерно 1 км – приблизительно 800 тыс. лет тому назад.
Где находится кратер от удара астероида, ученые до сих пор сказать не могут, однако о его предположительном местонахождении можно рассуждать исходя из координат найденных остекленевших минералов, которые обнаружили в земных отложениях на территории Азии, а также Антарктиды. Скорее всего, столкновение с таким большим астероидом остается самой последней из катастроф подобного масштаба, когда человеческий вид уже стал существовать на Земле. Остается сделать заключение, насколько это событие повлияло на происходящие внутри планеты процессы и на самих земных обитателей.
Буквально по всей территории Тихого океана научные деятели со всего мира периодически обнаруживают особые образования – тектиты – это такие стеклянные шарообразные объекты, которые рождаются при условиях огромного давления и температуры, являющихся следствием мощных метеоритных ударов. Область распределения этих объектов показывает, что столкновение случилось предположительно на территории Юго-Восточной Азии, но масштабы катастрофы должны были повлиять на всю планету.
Геологи считают, что астероид упал на Землю около 800 тыс. лет назад и должен был оставить заметный след либо на суше, либо под водой. Предположительный диаметр кратера должен составлять примерно 100 км. Достоверный факт подтверждения такого земного объекта по сей день серьезно озадачивает многих ученых.
Где находится кратер от удара астероида, ученые до сих пор сказать не могут, однако о его предположительном местонахождении можно рассуждать исходя из координат найденных остекленевших минералов, которые обнаружили в земных отложениях на территории Азии, а также Антарктиды. Скорее всего, столкновение с таким большим астероидом остается самой последней из катастроф подобного масштаба, когда человеческий вид уже стал существовать на Земле. Остается сделать заключение, насколько это событие повлияло на происходящие внутри планеты процессы и на самих земных обитателей.
Буквально по всей территории Тихого океана научные деятели со всего мира периодически обнаруживают особые образования – тектиты – это такие стеклянные шарообразные объекты, которые рождаются при условиях огромного давления и температуры, являющихся следствием мощных метеоритных ударов. Область распределения этих объектов показывает, что столкновение случилось предположительно на территории Юго-Восточной Азии, но масштабы катастрофы должны были повлиять на всю планету.
Геологи считают, что астероид упал на Землю около 800 тыс. лет назад и должен был оставить заметный след либо на суше, либо под водой. Предположительный диаметр кратера должен составлять примерно 100 км. Достоверный факт подтверждения такого земного объекта по сей день серьезно озадачивает многих ученых.
Автор: Дягилев Михаил