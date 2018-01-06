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Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Экономика

Аналитик: Курс доллара в 2018 году может возрасти до 75 рублей
По мнению экспертов, курс доллара на российском валютном рынке в наступившем году будет держаться в диапазоне 55-64 рублей. Речь идёт о «бестрессовом» сценарии. «Стрессовый» вариант предполагает увеличение курса доллара до 75 рублей.

Аналитик: Курс доллара в 2018 году может возрасти до 75 рублей

Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари», заявила в массмедиа, что нынешний год для российского валютного сегмента крайне важен, особенно в начале года. Имеется ввиду спрос на облигации федерального займа, в данном секторе присутствуют покупатели. Немаловажным является фактор отсутствия ужесточения в пакетах антироссийских санкций. По мнению Бодровой, уровень ставок мировых валют и общие политические отношения контролируются, сектору ОФЗ ничто не угрожает. На изменение курса может повлиять покупка валюты Минфином РФ, компаниями и крупнейшими игроками.

По оценкам аналитика, политический внутренний фактор не окажет заметного влияния на поведение рублевых пар. Возможно лишь вмешательство внешнеполитических отношений, они являются катализатором для валютного рынка. Нет гарантий, что администрация Дональда Трампа не захочет ужесточить российско-американские отношения в первом квартале 2018 года, уточняет Анна Бодрова.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:00
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Комментарии
Комментатор
задолбали эти аналитики,еще за ложь несли бы уголовную ответственность
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Сегодня, 14:15
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