В Татарстане 69-летний мужчина скончался под колесами автомобиля
В Татарстане мужчина скончался под колесами автомобиля. Водитель проехал по лежащему на проезжей части человеку.
ДТП произошло в Нурлатском районе 2 января около 10 часов вечера. 19-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ-21124» не успел среагировать и затормозить перед лежащим на проезжей части человеком. Как утверждает водитель, он не увидел мужчину на дороге.
Причины нахождения 69-летнего пенсионера на автомобильной дороге устанавливаются. Данных о физическом состоянии мужчины до столкновения с автомобилем пока нет. Ведутся следственные мероприятия по опознанию погибшего.
ДТП произошло в Нурлатском районе 2 января около 10 часов вечера. 19-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ-21124» не успел среагировать и затормозить перед лежащим на проезжей части человеком. Как утверждает водитель, он не увидел мужчину на дороге.
Причины нахождения 69-летнего пенсионера на автомобильной дороге устанавливаются. Данных о физическом состоянии мужчины до столкновения с автомобилем пока нет. Ведутся следственные мероприятия по опознанию погибшего.
Автор: Бойцова Мария