Никита Пресняков решил снять клип для своей группы на iPhone X
Никита Пресняков решил снять новый клип для своей группы Multiverse на свой iPhone X. По словам артиста, ролик, обнародованный им в Instagram является его фантазией на тему визуализации композиции «Unforgiven».
«Мы вместе с супругой решили опробовать себя в операторской работе. Мне кажется, как для смартфона, получилось очень достойно и интересно. Конечно, не хватает какого либо сценария, однако мы работаем над этим. Думаю, что ракурсы с моего ролика можно будет использовать и для официальной версии клипа на Multiverse – Unforgiven», - написал Пресняков на своей странице под обнародованным роликом.
По словам артиста, идея появилась у него совершенно случайно. Во время отдыха на курорте начал идти дождь, ввиду чего Пресняков попытался снять его в замедленном режиме. Увидев, что капли, падающие на пол, выглядят очень хорошо, он позвал жену и попросил ее искупаться в бассейне. По словам артиста, он намерен предложить идею со слоу-моушном своей группе для использования ее в реальном клипе.
Недавно Пресняков также обнародовал свой баттл с бас-гитаристом Our Last Night, в котором они посоревновались в игре на инструменте. Артист выложил влог, в котором рассказал об этом более подробно.
«Мы вместе с супругой решили опробовать себя в операторской работе. Мне кажется, как для смартфона, получилось очень достойно и интересно. Конечно, не хватает какого либо сценария, однако мы работаем над этим. Думаю, что ракурсы с моего ролика можно будет использовать и для официальной версии клипа на Multiverse – Unforgiven», - написал Пресняков на своей странице под обнародованным роликом.
По словам артиста, идея появилась у него совершенно случайно. Во время отдыха на курорте начал идти дождь, ввиду чего Пресняков попытался снять его в замедленном режиме. Увидев, что капли, падающие на пол, выглядят очень хорошо, он позвал жену и попросил ее искупаться в бассейне. По словам артиста, он намерен предложить идею со слоу-моушном своей группе для использования ее в реальном клипе.
Недавно Пресняков также обнародовал свой баттл с бас-гитаристом Our Last Night, в котором они посоревновались в игре на инструменте. Артист выложил влог, в котором рассказал об этом более подробно.
Автор: Махов Артем