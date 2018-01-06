В Подмосковье в ДТП погибли три человека
В Подмосковье в ДТП погибли три человека, включая детей. Как передает источник в МВД, авария имела место быть на западе региона.
Согласно данным ГУ МВД по Московской области, ДТП имело место быть около половины десятого вечера в районе кладбища на Тишинском шоссе. При столкновении двух легковых автомобилей, "УАЗ" и Mercedes Honda, травмы получили пять человек, их экстренно госпитализировали. Также в аварии на месте погибли двое детей и один взрослый.
Стоит отметить, что по официальным данным пострадавший только один человек.
Согласно данным ГУ МВД по Московской области, ДТП имело место быть около половины десятого вечера в районе кладбища на Тишинском шоссе. При столкновении двух легковых автомобилей, "УАЗ" и Mercedes Honda, травмы получили пять человек, их экстренно госпитализировали. Также в аварии на месте погибли двое детей и один взрослый.
Стоит отметить, что по официальным данным пострадавший только один человек.
Автор: Маргарита Лисарова