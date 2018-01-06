В Москве воры ограбили квартиру, спустившись по тросу с крыши на 13-й этаж
В Москве преступники ограбили квартиру, пробравшись в помещение по тросу с крыши. По информации от столичной полиции, сумма ущерба составила порядка 10 миллионов рублей.
Инцидент произошел несколько дней назад на юго-востоке Москвы. Владельцы квартиры рассказали, что отправились в отпуск на неделю, ввиду чего не могли следить за жилищем. В период с 3 января неизвестный спустился по веревке с крыши 17-этажного дома и проник в квартиру, выдавив стекло. После этого он открыл дверь другим злоумышленникам, которые вынесли ценные вещи и деньги.
«Общая сумма ущерба, включая наличные денежные средства, составила порядка 10, 5 миллионов рублей. Преступники вынесли дорогостоящую электронику и все украшения, хранившиеся в доме. Установить точное время инцидента не удалось, так как владельцы квартиры были на отдыхе на протяжении семи дней», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по столичному региону. Также отмечается, что в том же доме за несколько дней до получения заявления об ограблении был избит мужчина.
В настоящее время правоохранители занимаются поисками преступников. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство.
Инцидент произошел несколько дней назад на юго-востоке Москвы. Владельцы квартиры рассказали, что отправились в отпуск на неделю, ввиду чего не могли следить за жилищем. В период с 3 января неизвестный спустился по веревке с крыши 17-этажного дома и проник в квартиру, выдавив стекло. После этого он открыл дверь другим злоумышленникам, которые вынесли ценные вещи и деньги.
«Общая сумма ущерба, включая наличные денежные средства, составила порядка 10, 5 миллионов рублей. Преступники вынесли дорогостоящую электронику и все украшения, хранившиеся в доме. Установить точное время инцидента не удалось, так как владельцы квартиры были на отдыхе на протяжении семи дней», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по столичному региону. Также отмечается, что в том же доме за несколько дней до получения заявления об ограблении был избит мужчина.
В настоящее время правоохранители занимаются поисками преступников. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство.
Автор: Махов Артем