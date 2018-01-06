Выпускница "Фабрики звезд" Катя Цыпина стала мамой в канун Нового года
Выпускница 7 «Фабрики звезд» Катя Цыпина под новый год стала мамой. 28 декабря на свет появилась ее первая дочь.
31-летняя Катя Цыпина родила долгожданного ребенка. Маленькое чудо появилось на свет в конце 2017 года в одной из столичных клиник. Информация о рождении ребенка в Сети появилась лишь спустя пару дней. Сама молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram фото с крошечной дочечкой.
Катя Цыпина уже находится с малышкой дома. На фото новоиспеченная мать запечатлена на фоне домашнего камина и новогодней елки.
Подписчики усыпали страницу Кати поздравлениями и пожеланиями.
31-летняя Катя Цыпина родила долгожданного ребенка. Маленькое чудо появилось на свет в конце 2017 года в одной из столичных клиник. Информация о рождении ребенка в Сети появилась лишь спустя пару дней. Сама молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram фото с крошечной дочечкой.
Катя Цыпина уже находится с малышкой дома. На фото новоиспеченная мать запечатлена на фоне домашнего камина и новогодней елки.
Подписчики усыпали страницу Кати поздравлениями и пожеланиями.
Автор: Бойцова Мария