Загадочный ледяной круг в реке Ляолин поразил жителей Китая
На реке Ляолин в КНР один из местных жителей увидел ледяной круг на реке, предмет представлял из себя вращающийся кусок льда, он имел диаметр восемь метров. Очевидец снял загадочное явление на видео.
Сообщается, что мистический ледяной круг образовался в первые дни января. Речь идёт о достаточно редком природном явлении. Данные круги появляются исключительно на реках, имеющих крайне медленное течение. Материалы представлены очевидцем в интернете. По информации центра «Фобос», подобное явление представляет из себя структуру, образованное вихревым течением. На реке обычно они достигают диаметра четырёх метров, но бывают и большие размеры кругов.
Особо отмечено, что самый большой круг был замечен на озере Байкал, диаметр ледяного образования составил не менее четырёх километров. Видео, сделанное очевидцем на реке Ляонин в Китае, размещено на видеохостинге YouTube.
Сообщается, что мистический ледяной круг образовался в первые дни января. Речь идёт о достаточно редком природном явлении. Данные круги появляются исключительно на реках, имеющих крайне медленное течение. Материалы представлены очевидцем в интернете. По информации центра «Фобос», подобное явление представляет из себя структуру, образованное вихревым течением. На реке обычно они достигают диаметра четырёх метров, но бывают и большие размеры кругов.
Особо отмечено, что самый большой круг был замечен на озере Байкал, диаметр ледяного образования составил не менее четырёх километров. Видео, сделанное очевидцем на реке Ляонин в Китае, размещено на видеохостинге YouTube.
Автор: Семен Зайцев