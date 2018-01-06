Регина Тодоренко поделилась снимками с новогоднего отдыха
Регина Тодоренко поделилась с поклонниками снимками с новогоднего отдыха. Звезда отдала предпочтение остаться в кругу семьи.
По словам певицы, она решила отметить Новый Год полностью поддавшись традициям. На столе у Регины Тодоренко стояло оливье и красная икра, а праздничное настроение создавал фильм «Один дома». Также звезда отодвинула любой активный отдых на задний план и проводила по 12 часов в постели и пила лишь безалкогольное шампанское. Телеведущая поделилась, что, таким образом, у нее получилось немного отдохнуть за последние несколько лет после тяжелого обучения в киноакадемии.
На фото девушка лежит со своим молодым человеком на кровати и любуется стильно украшенной новогодней елкой. Поклонники отметили, что новогодняя красавица создала дополнительный уют в доме, ведь аккуратно развешенные фотографии – нечто новое, но очень изысканное и идеальное дополнение к интерьеру всего помещения.
Регина Тодоренко отметила, что праздники уже остались позади и ее снова ждет работа.
По словам певицы, она решила отметить Новый Год полностью поддавшись традициям. На столе у Регины Тодоренко стояло оливье и красная икра, а праздничное настроение создавал фильм «Один дома». Также звезда отодвинула любой активный отдых на задний план и проводила по 12 часов в постели и пила лишь безалкогольное шампанское. Телеведущая поделилась, что, таким образом, у нее получилось немного отдохнуть за последние несколько лет после тяжелого обучения в киноакадемии.
На фото девушка лежит со своим молодым человеком на кровати и любуется стильно украшенной новогодней елкой. Поклонники отметили, что новогодняя красавица создала дополнительный уют в доме, ведь аккуратно развешенные фотографии – нечто новое, но очень изысканное и идеальное дополнение к интерьеру всего помещения.
Регина Тодоренко отметила, что праздники уже остались позади и ее снова ждет работа.
Автор: Самохина Виктория