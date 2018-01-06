В Санкт-Петербурге мужчина приковал наручниками двух мальчиков
В Санкт-Петербурге мужчина пристегнул наручниками двух мальчиков 10 и 11 лет. На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Как рассказал сам задержанный, 5 января в семь часов вечера он увидел, что мальчики кидают под его машину петарды. Он, дабы их наказать, взял и пристегнул детей к железным перилам возле подъезда. К месту произошедшего выезжали сотрудники спецслужб, которые и освободили мальчиков. 54-летнего мужчину, который надел детям наручники, задержали, идет проверка.
Как рассказал сам задержанный, 5 января в семь часов вечера он увидел, что мальчики кидают под его машину петарды. Он, дабы их наказать, взял и пристегнул детей к железным перилам возле подъезда. К месту произошедшего выезжали сотрудники спецслужб, которые и освободили мальчиков. 54-летнего мужчину, который надел детям наручники, задержали, идет проверка.
Автор: Маргарита Лисарова