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exclusive / Наука

NASA: Ровер Curiosity обнаружил на Марсе таинственные «палочковидные» образования
Исследователи из NASA сообщили, что марсоход Curiosity обнаружил на Марсе странные «палочковидные» образования. По словам ученых, их наличие на поверхности планеты может свидетельствовать о конфликте минералов в породах, что приводит к их выделению в верхние слои.

NASA: Ровер Curiosity обнаружил на Марсе таинственные «палочковидные» образования


Специалисты установили, что в состав странных палочек входят натрий, магний и сульфат калия. Кроме того, в них могут быть и другие элементы, не встречающиеся на Земле. Судя по форме объектов, они образовались естественным путем, однако их плотность значительно выше грунта в некоторых регионах. Из-за этого сильный ветер и другие факторы не оказывают на них никакого воздействия.

«Подобные образования в форме шаров встречались ранее в полюсных частях Марса. Это означает, что состав литосферы на Красной планете является не однородным, однако минералы по всей поверхности распределены равномерно. Из-за своих свойств объекты не были уничтожены ветрами и пылевыми облаками, что привело к их выходу на поверхность со временем», - рассказали специалисты NASA.

Ученые отмечают, что из материалов такого типа можно будет создавать топливные элементы в процессе колонизации Марса. Кроме того, их сохранность свидетельствует о мягком грунте Красной планеты, что также будет полезно при ее заселении людьми.
Автор: Махов Артем
Вчера, 21:20
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