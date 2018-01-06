В США сбежавший с места ДТП мужчина замерз насмерть в кустах
Житель американского городка в штате Висконсин замерз насмерть после совершенного ДТП. Тело погибшего нашла его подруга в кустах.
Причиной дорожно-транспортного происшествия стало невнимательное вождение и небрежное отношения к правилам дорожного движения. 34-летний американец решил проскочить на красный сигнал светофора накануне Нового Года. В результате таких действий на дороге столкнулись 4 машины. Информации о погибших или травмированных пока нет. Мужчина хотел избежать ответственности и скрылся с места происшествия. Житель штата Висконсин решил переждать поиски в кустах недалеко от своего дома между сараем и забором. На следующий день замерзшее тело правонарушителя нашла его подруга. По данным медицинской экспертизы, смерть случилось из-за сильного переохлаждения.
По предварительным данным, мужчина уже совершал преступление. Он отсидел в месте лишения свободы после решения суда и покинул его в 2012 году.
Причиной дорожно-транспортного происшествия стало невнимательное вождение и небрежное отношения к правилам дорожного движения. 34-летний американец решил проскочить на красный сигнал светофора накануне Нового Года. В результате таких действий на дороге столкнулись 4 машины. Информации о погибших или травмированных пока нет. Мужчина хотел избежать ответственности и скрылся с места происшествия. Житель штата Висконсин решил переждать поиски в кустах недалеко от своего дома между сараем и забором. На следующий день замерзшее тело правонарушителя нашла его подруга. По данным медицинской экспертизы, смерть случилось из-за сильного переохлаждения.
По предварительным данным, мужчина уже совершал преступление. Он отсидел в месте лишения свободы после решения суда и покинул его в 2012 году.
Автор: Самохина Виктория