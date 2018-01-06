Новый Audi S5 Sportback 2018 года получит мощный двигатель и стильный дизайн
У автопроизводителя Audi в наступившем году существуют планы по представлению новой модели хэтчбек Audi S5 Sportback. Эксперты провели оценку всех преимуществ новинки немецкой компании.
Под капот Audi S5 Sportback установят 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 354 л. с. и вращательным моментом в 369 Нм. Базовая 8-ступенчатая коробка переключения скоростей будет работать в соответствии с 4X4 системой Quattro Audi. Колесная база новинки станет длиннее предыдущей версии модели для увеличения удобства и универсальности. Пространство в салоне также расширят и укомплектуют современными видами технологий.
В новый Sportback пятой серии Audi установят виртуальное цифровое хранилище Audi Cockpit, добавят 8,3-дюймовый навигационный экран и панорамную камеру. Также для автовладельцев поставят круиз-контроль, помощник в поддержании правильного курса следования на дорожных полосах следования, фары дальнего света, работающие в автоматическом режиме. В комплектации серии Sport предложат тормозные суппорта красного цвета и адаптивные амортизаторы. Цена на новую модель Audi рассчитывается от $65 тысяч в базовой сборке.
Под капот Audi S5 Sportback установят 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 354 л. с. и вращательным моментом в 369 Нм. Базовая 8-ступенчатая коробка переключения скоростей будет работать в соответствии с 4X4 системой Quattro Audi. Колесная база новинки станет длиннее предыдущей версии модели для увеличения удобства и универсальности. Пространство в салоне также расширят и укомплектуют современными видами технологий.
В новый Sportback пятой серии Audi установят виртуальное цифровое хранилище Audi Cockpit, добавят 8,3-дюймовый навигационный экран и панорамную камеру. Также для автовладельцев поставят круиз-контроль, помощник в поддержании правильного курса следования на дорожных полосах следования, фары дальнего света, работающие в автоматическом режиме. В комплектации серии Sport предложат тормозные суппорта красного цвета и адаптивные амортизаторы. Цена на новую модель Audi рассчитывается от $65 тысяч в базовой сборке.
Автор: Дягилев Михаил