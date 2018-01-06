«Дом-2»: Ольга Солнце рассказала о невероятно сложном кастинге телепроекта
Ольга Солнце, прибывшая на проект «Дом-2» одной из первых, вновь заявила о себе. Молодая женщина рассказала в Сети о своём прошлом, оно достаточно долгое время было связано с популярным телевизионным проектом канала ТНТ.
Солнце призналась, что не предполагала о своей карьере на реалити-шоу. Было заявлено, что отборы шли «невероятно жёсткие». По мнению девушки, из её города было 150 потенциальных участниц, включая её саму. Вскоре, после от жёсткого отбора, осталось пять претенденток. Лишь они смогли дойти до следующего этапа. Телезвезда призналась, что она не верила в то, что сможет пройти довольно сложный кастинг. Особо было отмечено, что когда Ольга Солнце узнала о возможности прийти на Поляну, она была крайне удивлена, так как из 150 человек выбрали именно её. Журналист стала участницей «Дома-2». Солнце работала на проекте достаточно профессионально, она имела свой взгляд на происходящие вокруг события.
Девушка тогда была удивлена тому, что с первых дней нахождения на проекте она стала настоящим авторитетом для других «домочадцев». Это, по её словам, поразило и организаторов проекта. Они не предполагали, что представитель массмедиа так долго продержится на проекте.
Солнце призналась, что не предполагала о своей карьере на реалити-шоу. Было заявлено, что отборы шли «невероятно жёсткие». По мнению девушки, из её города было 150 потенциальных участниц, включая её саму. Вскоре, после от жёсткого отбора, осталось пять претенденток. Лишь они смогли дойти до следующего этапа. Телезвезда призналась, что она не верила в то, что сможет пройти довольно сложный кастинг. Особо было отмечено, что когда Ольга Солнце узнала о возможности прийти на Поляну, она была крайне удивлена, так как из 150 человек выбрали именно её. Журналист стала участницей «Дома-2». Солнце работала на проекте достаточно профессионально, она имела свой взгляд на происходящие вокруг события.
Девушка тогда была удивлена тому, что с первых дней нахождения на проекте она стала настоящим авторитетом для других «домочадцев». Это, по её словам, поразило и организаторов проекта. Они не предполагали, что представитель массмедиа так долго продержится на проекте.
Автор: Семен Зайцев