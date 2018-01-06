Ольга Бузова показала идеальную фигуру на отдыхе в Дубае
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой, обнародовав снимок с отдыха в Дубае. По словам певицы и телеведущей, в новогодние праздники она старалась отказывать себе во вредной пище для того, чтобы сохранить форму.
«Солнце за окном всегда придает сил и поднимает настроение. Сейчас я чувствую себя намного лучше и хочу поблагодарить всех поклонников за теплые слова в мой адрес. Я не привыкла жаловаться, но еще день назад я просто не могла встать с кровати. Думаю, что отдых пойдет мне на пользу, особенно перед началом сложной работы в текущем году», - написала Бузова под снимком. На фотографии певица и телеведущая позирует в купальнике на фоне пальмы, показывая свой идеально плоский живот.
Поклонники оценили фот Бузовой, поставив под ним более 33 тысяч лайков всего за несколько минут. По словам телеведущей, ей было очень приятно прочитать слова поддержки под предыдущим постом, в котором она рассказала о своем плохом самочувствии. Тогда Бузова пожаловалась на то, что ее иммунная система начала давать сбои, ввиду чего она почти каждую неделю страдала от простуды. По словам певицы, сейчас она чувствует себя хорошо благодаря отдыху.
«Солнце за окном всегда придает сил и поднимает настроение. Сейчас я чувствую себя намного лучше и хочу поблагодарить всех поклонников за теплые слова в мой адрес. Я не привыкла жаловаться, но еще день назад я просто не могла встать с кровати. Думаю, что отдых пойдет мне на пользу, особенно перед началом сложной работы в текущем году», - написала Бузова под снимком. На фотографии певица и телеведущая позирует в купальнике на фоне пальмы, показывая свой идеально плоский живот.
Поклонники оценили фот Бузовой, поставив под ним более 33 тысяч лайков всего за несколько минут. По словам телеведущей, ей было очень приятно прочитать слова поддержки под предыдущим постом, в котором она рассказала о своем плохом самочувствии. Тогда Бузова пожаловалась на то, что ее иммунная система начала давать сбои, ввиду чего она почти каждую неделю страдала от простуды. По словам певицы, сейчас она чувствует себя хорошо благодаря отдыху.
Автор: Махов Артем