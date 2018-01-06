Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес / Важно / dzen

Ольга Бузова показала идеальную фигуру на отдыхе в Дубае
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой, обнародовав снимок с отдыха в Дубае. По словам певицы и телеведущей, в новогодние праздники она старалась отказывать себе во вредной пище для того, чтобы сохранить форму.

Ольга Бузова показала идеальную фигуру на отдыхе в Дубае


«Солнце за окном всегда придает сил и поднимает настроение. Сейчас я чувствую себя намного лучше и хочу поблагодарить всех поклонников за теплые слова в мой адрес. Я не привыкла жаловаться, но еще день назад я просто не могла встать с кровати. Думаю, что отдых пойдет мне на пользу, особенно перед началом сложной работы в текущем году», - написала Бузова под снимком. На фотографии певица и телеведущая позирует в купальнике на фоне пальмы, показывая свой идеально плоский живот.

Поклонники оценили фот Бузовой, поставив под ним более 33 тысяч лайков всего за несколько минут. По словам телеведущей, ей было очень приятно прочитать слова поддержки под предыдущим постом, в котором она рассказала о своем плохом самочувствии. Тогда Бузова пожаловалась на то, что ее иммунная система начала давать сбои, ввиду чего она почти каждую неделю страдала от простуды. По словам певицы, сейчас она чувствует себя хорошо благодаря отдыху.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:40
Читайте также
Загрузка...
СМИ: Ксения Собчак считает РФ страной
Малоимущим семьям РФ в 2018 году станет доступна
SMS-поздравления с Рождеством Христовым
Добрые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в
Поздравления с рождеством в стихах
Рождество Христово 2018: традиции и поздравления
Поздравления с Рождеством 2018 прикольные
В аэропорту Вашингтона отказались обслуживать
ЕС стал основным инвестором в предприятия
В Госдуме РФ сэкономили на депутатах около 40 млн
Порошенко надеется, что в этом году на Украину
В Карелии размыло участок дороги на Вяртсиля,
Добавление комментария
Последние новости
06.01, 22:01 Новый Audi S5 Sportback 2018 года получит мощный
06.01, 21:39 Эксперты «АВТОСТАТ» назвали модели-лидеры в российских
06.01, 21:20 Вдова Дмитрия Хворостовского в канун Рождества
06.01, 21:20 NASA: Ровер Curiosity обнаружил на Марсе таинственные
06.01, 21:01 Регина Тодоренко поделилась снимками с новогоднего отдыха
06.01, 20:46 BMW в 2018 году выпустит новый электромобиль BMW i3s
06.01, 20:31 У британской травести-дивы в прямом эфире порвалось и
06.01, 20:17 На Рождество в Волгограде пройдут гонки на внедорожниках
06.01, 20:15 В Екатеринбурге из-под крана полилась черная вода с
06.01, 19:57 В Москве двое мужчин изнасиловали в сауне девушку
06.01, 19:47 В Санкт-Петербурге возле церкви изнасиловали пьяную
06.01, 19:45 Под Санкт-Петербургом в лесу нашли сгнивший труп мужчины
06.01, 19:31 В Москве фанаты "Спартака" избили журналистов в баре
06.01, 19:30 Ученые исследовали особенности необычной эволюции генов
06.01, 19:15 В Сети появились чертежи сгибающегося дисплея для новых
06.01, 19:07 Лучшим фильмом 2017 года по версии The playlist стала
06.01, 19:05 В Армавире произошел взрыв в доме из-за самогонного
06.01, 19:01 СМИ: Ксения Собчак считает РФ страной обездоленных и
06.01, 18:58 В Сергиевом Посаде провалился двор из-за обрушения
06.01, 18:55 Сергей Дружко назвал правило хайпа: "Делай то, что