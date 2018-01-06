В Уфе в ДТП с маршруткой пострадала 9-летняя девочка
В Уфе произошло масштабное ДТП, в ходе которого пострадала 9-летняя девочка. По информации от местной полиции, ребенка пришлось доставить в больницу с серьезной травмой головы.
Авария произошла вчера в дневное время на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. По словам очевидцев, водитель автобуса ГАЗ не справился с управлением, ввиду чего вылетел на обочину. После этого он снова вернулся на проезжую часть, заехав на соседнюю полосу, где произошло столкновение с автомобилем Datsun.
«При ударе легковое транспортное средство вынесло на проезжую часть, ввиду чего на перекрестке образовалась пробка. Ее удалось ликвидировать примерно за полчаса. В салоне маршрутного автобуса на момент столкновения находились 15 человек. Из них пострадала только девочка, сидящая на самом первом от водителя сидении. Ее пришлось доставить в больницу с травмой головы», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Башкирии.
По данным полиции, причиной аварии могла стать невнимательность водителя автобуса, который поехал на запрещающий сигнал светофора. По факту инцидента проводится предварительная проверка.
Авария произошла вчера в дневное время на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. По словам очевидцев, водитель автобуса ГАЗ не справился с управлением, ввиду чего вылетел на обочину. После этого он снова вернулся на проезжую часть, заехав на соседнюю полосу, где произошло столкновение с автомобилем Datsun.
«При ударе легковое транспортное средство вынесло на проезжую часть, ввиду чего на перекрестке образовалась пробка. Ее удалось ликвидировать примерно за полчаса. В салоне маршрутного автобуса на момент столкновения находились 15 человек. Из них пострадала только девочка, сидящая на самом первом от водителя сидении. Ее пришлось доставить в больницу с травмой головы», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Башкирии.
По данным полиции, причиной аварии могла стать невнимательность водителя автобуса, который поехал на запрещающий сигнал светофора. По факту инцидента проводится предварительная проверка.
Автор: Махов Артем