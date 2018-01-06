Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской празднует свое 5-летие
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской сегодня празднует свое 5-летие. Об этом сообщила мама маленькой звезды в своем микроблоге Instagram.
Яна Рудковская опубликовала фото с одной из реклам, на котором поздравляет свое чадо с Днем Рождения. В посте известный продюсер написала трогательные слова, которые посвящены ее сыну. Мама пожелала маленькому Александру Плющенко, чтобы все его мечты могли сбыться. Также Яна Рудковская указала, что она вместе с мужем очень гордиться всеми достижениями своего чада, а также назвала его большим тружеником.
Поклонники присоединились к поздравлениям и усыпали фотографию трогательными комментариями-пожеланиями.
Яна Рудковская опубликовала фото с одной из реклам, на котором поздравляет свое чадо с Днем Рождения. В посте известный продюсер написала трогательные слова, которые посвящены ее сыну. Мама пожелала маленькому Александру Плющенко, чтобы все его мечты могли сбыться. Также Яна Рудковская указала, что она вместе с мужем очень гордиться всеми достижениями своего чада, а также назвала его большим тружеником.
Поклонники присоединились к поздравлениям и усыпали фотографию трогательными комментариями-пожеланиями.
Автор: Самохина Виктория