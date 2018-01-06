В Саратове во время охоты мужчина выстрелил своему напарнику в пах
Житель Саратова во время охоты на лося выстрелил своему напарнику в пах. Пострадавший был доставлен с огнестрельным ранением в больницу.
Происшествие случилось в Романовском районе во время охоты в загоне неподалеку от озера Лапино. 48-летний житель города Саратов выстрелил своему напарнику и другу по совместительству в пах. По предварительным данным, выпал был сделан из ОП-СКС с нарезным карабином. В МВД сообщают, что причина такого поступка пока остается неизвестной.
На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются. По факту огнестрельного ранения ведется проверка.
Происшествие случилось в Романовском районе во время охоты в загоне неподалеку от озера Лапино. 48-летний житель города Саратов выстрелил своему напарнику и другу по совместительству в пах. По предварительным данным, выпал был сделан из ОП-СКС с нарезным карабином. В МВД сообщают, что причина такого поступка пока остается неизвестной.
На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются. По факту огнестрельного ранения ведется проверка.
Автор: Самохина Виктория