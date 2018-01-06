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exclusive / Криминал

В Калининграде мужчина избил пожаловавшуюся на громкую музыку соседку
В ночь с 4 на 5 января в одном из домов на Московском проспекте в Калининграде мужчина избил соседку, это произошло после того, как от женщины поступила жалоба на громкую музыку. По факту произошедшего полиция провела проверку, нарушитель задержан.

В Калининграде мужчина избил пожаловавшуюся на громкую музыку соседку

Сообщается, что в ночное время суток в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на Московском проспекте, громко играла музыка. Женщина из соседней квартиры, имея желание сделать замечание нарушителю общественного спокойствия, поднялась на этаж выше. Вслед за этим она попросила 31-летнего мужчину прекратить шуметь. В ответ на это жилец дома набросился на сделавшую замечание женщину с кулаками. Прибывшие по вызову пострадавшей полиция задержала мужчину.

Была проведена предусмотренная законодательством РФ проверка. Против калининградца было возбуждено уголовное дело. Согласно Уголовного кодекса мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:15
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