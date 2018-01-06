В Сети появилось видео массовой драки в ночном клубе в Якутии
В Сети появился ролик с камер наблюдения в одном из ночных клубов в Якутии, в котором в новогоднюю ночь произошла масштабная драка. По информации от местной прессы, в результате инцидента пришлось госпитализировать троих человек.
Инцидент произошел примерно в 5 часов утра 1 января. На видео видно, что посетитель клуба «Сунгари» начал ссору с охранником заведения. Спустя несколько минут к нему присоединились несколько его товарищей. В итоге началась масштабная драка, в которой принимали участие более чем 20 человек.
В полиции отметили, что все участники инцидента на момент драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Шестерых молодых людей пришлось задержать до выяснения обстоятельств. Еще трое получили серьезные травмы, ввиду чего были доставлены в центральную больницу Якутска.
«Один из задержанных рассказал, что инцидент начался из-за того, что его и его товарищей начали обыскивать на выходе из клуба. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По поводу состояния пострадавших пока ничего неизвестно», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Якутску. Ущерб от драки в клубе оценили примерно в 25 тысяч рублей.
Инцидент произошел примерно в 5 часов утра 1 января. На видео видно, что посетитель клуба «Сунгари» начал ссору с охранником заведения. Спустя несколько минут к нему присоединились несколько его товарищей. В итоге началась масштабная драка, в которой принимали участие более чем 20 человек.
В полиции отметили, что все участники инцидента на момент драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Шестерых молодых людей пришлось задержать до выяснения обстоятельств. Еще трое получили серьезные травмы, ввиду чего были доставлены в центральную больницу Якутска.
«Один из задержанных рассказал, что инцидент начался из-за того, что его и его товарищей начали обыскивать на выходе из клуба. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По поводу состояния пострадавших пока ничего неизвестно», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Якутску. Ущерб от драки в клубе оценили примерно в 25 тысяч рублей.
Автор: Махов Артем