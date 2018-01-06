Ученые выяснили, что инфекция Зика приводит к гибели плода в утробе матери
Исследователи из США установили, что вирус Зика может привести к гибели плода в утробе матери из-за блокировки действия белков, выделяемых иммунной системой. По словам специалистов, предотвратить эффект от недуга практически невозможно, если не выявить его на ранних стадиях.
Ученые Йельского университета установили, что вирус Зика поражает белки иммунной системы, не давая им распространяться на плод. Из-за их отсутствия организм будущего младенца не может противодействовать даже самым простым бактериям. В первую очередь вирус поражает головной мозг еще на стадии его формирования.
Вирус Зика переносится и передается комаром Aedes aegypti, а также может распространяться половым путем. По словам специалистов, в случае, если инфицированным оказался отец будущего ребенка, риск его смерти в утробе матери увеличивается в несколько раз. Для того, чтобы спасти плод, необходимо начинать терапию еще на ранних стадиях заболевания.
Ученые Йельского университета установили, что вирус Зика поражает белки иммунной системы, не давая им распространяться на плод. Из-за их отсутствия организм будущего младенца не может противодействовать даже самым простым бактериям. В первую очередь вирус поражает головной мозг еще на стадии его формирования.
Вирус Зика переносится и передается комаром Aedes aegypti, а также может распространяться половым путем. По словам специалистов, в случае, если инфицированным оказался отец будущего ребенка, риск его смерти в утробе матери увеличивается в несколько раз. Для того, чтобы спасти плод, необходимо начинать терапию еще на ранних стадиях заболевания.
Автор: Махов Артем