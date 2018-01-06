Российский дизайнер создал виртуальный концепт Lamborghini Forsennato
Российский художник-дизайнер создал виртуальную версию концепт-кара Lamborghini Forsennato. Автор работы сообщил, что готовил воображаемую модель около одного года.
Для современных автомобилей бренда Lamborghini все чаще придумывают дизайн уже с более смелыми линиями, потому не исключается дальнейшее воплощение идей художников, способное сильно впечатлить общественность. Дизайнер из России Дмитрий Лазарев поработал над представлением того, как бы стал выглядеть новый автомобильный продукт компании, который уже назвали Lamborghini Forsennato. Автор виртуального произведения сообщил, что на работы по представлению концепт-кара Lamborghini Forsennato он затратил приблизительно 12 месяцев, но стоит обратить внимание, что такой период времени выглядит слишком завышенным как для компьютерной модели.
В новой супермодели дизайнер отобразил все наилучшее от последних, а также от классических вариантов автомобилей Lamborghini. Наиболее заметные черты ассоциируются с Lamborghini Miura, Veneno и Avendator. В переднем кузовном месте Forsennato расположились несколько объемных воздухозаборников, угловатая капотная часть и относительно узкая светодиодная оптика. В боковой части получились нестандартные двери, а также аккуратные боковые стекла. Отделка моторного отсека получилась в характерном для Lamborghini стиле, которая выполнена с обильными рельефными линиями. Дизайнер Дмитрий Лазарев прокомментировал, что под капот новинки установлен гибридный двигатель с мощностью в 1000 лошадиных сил, а видео с разработкой автор разместил на личном youtube канале.
Для современных автомобилей бренда Lamborghini все чаще придумывают дизайн уже с более смелыми линиями, потому не исключается дальнейшее воплощение идей художников, способное сильно впечатлить общественность. Дизайнер из России Дмитрий Лазарев поработал над представлением того, как бы стал выглядеть новый автомобильный продукт компании, который уже назвали Lamborghini Forsennato. Автор виртуального произведения сообщил, что на работы по представлению концепт-кара Lamborghini Forsennato он затратил приблизительно 12 месяцев, но стоит обратить внимание, что такой период времени выглядит слишком завышенным как для компьютерной модели.
В новой супермодели дизайнер отобразил все наилучшее от последних, а также от классических вариантов автомобилей Lamborghini. Наиболее заметные черты ассоциируются с Lamborghini Miura, Veneno и Avendator. В переднем кузовном месте Forsennato расположились несколько объемных воздухозаборников, угловатая капотная часть и относительно узкая светодиодная оптика. В боковой части получились нестандартные двери, а также аккуратные боковые стекла. Отделка моторного отсека получилась в характерном для Lamborghini стиле, которая выполнена с обильными рельефными линиями. Дизайнер Дмитрий Лазарев прокомментировал, что под капот новинки установлен гибридный двигатель с мощностью в 1000 лошадиных сил, а видео с разработкой автор разместил на личном youtube канале.
Автор: Дягилев Михаил