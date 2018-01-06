В Карелии размыло участок дороги на Вяртсиля, отремонтированный летом
В Карелии размыло участок дороги на Вяртсиля. Известно, что на данном участке летом проводились ремонтные работы.
Один из жителей Карелии рассказал в массмедиа, что дорога, подвергшаяся ремонту на протяжении всего лета, находится в «ужасном состоянии». Автолюбитель сообщил, что 4 января принял решение вместе со своей семьёй съездить в Рускеала. Мужчина был омрачен дорогой, проходящей от сортавальского поворота до посёлка. Было указано, что местные власти ранее решили поменять дренажные трубы. С наступлением зимы, на тех участках, где велись землеройные и дорожные работы, приходится тормозить до полной остановки, так как на них образовались глубокие ямы, размывается асфальт.
Мужчина сообщил, что поток автомобилей сейчас достаточно большой, щебень вылетает из-под колёс встречных транспортных средств. Автолюбитель потерял один колёсный колпак, на лобовом стекле машины образовалась трещина.
Один из жителей Карелии рассказал в массмедиа, что дорога, подвергшаяся ремонту на протяжении всего лета, находится в «ужасном состоянии». Автолюбитель сообщил, что 4 января принял решение вместе со своей семьёй съездить в Рускеала. Мужчина был омрачен дорогой, проходящей от сортавальского поворота до посёлка. Было указано, что местные власти ранее решили поменять дренажные трубы. С наступлением зимы, на тех участках, где велись землеройные и дорожные работы, приходится тормозить до полной остановки, так как на них образовались глубокие ямы, размывается асфальт.
Мужчина сообщил, что поток автомобилей сейчас достаточно большой, щебень вылетает из-под колёс встречных транспортных средств. Автолюбитель потерял один колёсный колпак, на лобовом стекле машины образовалась трещина.
Автор: Семен Зайцев