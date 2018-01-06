Зарядные устройства нового поколения Belkin создали специально для IPhone X
Компания Belkin создали зарядное устройство нового поколения специально для IPhone X. По словам производителей, беспроводные адаптеры расширят линейку подобных девайсов.
Толчком для создания послужили новинки от Apple, которые начиная с IPhone 8 выходят исключительно в комплектации с зарядным устройством без привычного всем шнурка. Разработчики из компании Belkin решили не уступать современным тенденциям и идти в ногу со временем. В 2018 году линейка беспроводных зарядных устройств данной фирмы значительно расширилась. К примеру, новейшая версия BookinUp под названием BoostUp Bold уменьшилась в размерах и стала более компактной, а также приобрела расширенную цветовую гамму, которая сможет удовлетворить любого покупателя. Специально для IPhone X с поддержкой Face ID линейку беспроводных зарядных устройств Belkin создали девайс с угловой подставкой. Помимо этого, стало возможным заряжать агрегаты BoostUp в своем автомобиле, если потребитель обладает несколькими мобильными телефонами с возможностью двойной подзарядки с помощью BoostUp Dual Wireless Charging Pad.
По предварительным данным, новейшие устройства смогут стать доступными уже этим летом.
Толчком для создания послужили новинки от Apple, которые начиная с IPhone 8 выходят исключительно в комплектации с зарядным устройством без привычного всем шнурка. Разработчики из компании Belkin решили не уступать современным тенденциям и идти в ногу со временем. В 2018 году линейка беспроводных зарядных устройств данной фирмы значительно расширилась. К примеру, новейшая версия BookinUp под названием BoostUp Bold уменьшилась в размерах и стала более компактной, а также приобрела расширенную цветовую гамму, которая сможет удовлетворить любого покупателя. Специально для IPhone X с поддержкой Face ID линейку беспроводных зарядных устройств Belkin создали девайс с угловой подставкой. Помимо этого, стало возможным заряжать агрегаты BoostUp в своем автомобиле, если потребитель обладает несколькими мобильными телефонами с возможностью двойной подзарядки с помощью BoostUp Dual Wireless Charging Pad.
По предварительным данным, новейшие устройства смогут стать доступными уже этим летом.
Автор: Самохина Виктория