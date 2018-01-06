Ученые исследовали особенности необычной эволюции генов у бактерий цикад
Исследователи из Университета Монтаны установили, что бактерии цикад, которые полностью вымерли еще во времена динозавров, отличались от всех остальных. По словам специалистов, процесс эволюции насекомых больше напоминал мутацию, так как они изменялись не только внешне, но и приобретали новые возможности.
Ученые установили, что за последние 70 миллионов лет бактерии останков цикад подверглись сильному изменению даже без жизнедеятельности. Это означает, что организмы насекомых могли кардинально отличаться от других живых существ, пойдя по другому пути эволюции.
«Симбиотические комплексы цикад сильно отличаются от любого другого известного организма. Они могли за считанные часы приспосабливаться к новым условиям обитания, полностью переходя на новые источники получения энергии», - рассказали исследователи. По словам ученых, в случае, если бы данный вид не вымер, его исследования могли бы позволить сделать настоящий прорыв в медицине.
Ученые установили, что за последние 70 миллионов лет бактерии останков цикад подверглись сильному изменению даже без жизнедеятельности. Это означает, что организмы насекомых могли кардинально отличаться от других живых существ, пойдя по другому пути эволюции.
«Симбиотические комплексы цикад сильно отличаются от любого другого известного организма. Они могли за считанные часы приспосабливаться к новым условиям обитания, полностью переходя на новые источники получения энергии», - рассказали исследователи. По словам ученых, в случае, если бы данный вид не вымер, его исследования могли бы позволить сделать настоящий прорыв в медицине.
Автор: Махов Артем