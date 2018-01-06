Под Геленджиком женщина-водитель погибла в ДТП
Под Геленджиком в аварии разбилась женщина-водитель, врезавшись на своей легковой машине в столб освещения. Дорожная инспекция в данный момент выясняет полные обстоятельства случившегося.
Накануне, 5 января, со стороны подъезда к курортному поселку Голубая Бухта двигалась женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и, предприняв попытки уйти от столкновения с неожиданно появившимся на дороге пешеходом, врезалась в фонарный столб и скончалась до приезда кареты скорой помощи.
Сведений о погибшей женщине пока не предоставляется. Проводится процедура выяснений всех деталей происшествия сотрудниками дорожной полиции.
Накануне, 5 января, со стороны подъезда к курортному поселку Голубая Бухта двигалась женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и, предприняв попытки уйти от столкновения с неожиданно появившимся на дороге пешеходом, врезалась в фонарный столб и скончалась до приезда кареты скорой помощи.
Сведений о погибшей женщине пока не предоставляется. Проводится процедура выяснений всех деталей происшествия сотрудниками дорожной полиции.
Автор: Дягилев Михаил