Ученые утверждают, что древняя астрология не влияет на точность современного гороскопа
Ученые утверждают, что древняя астрология не сможет повлиять на точность составления современных гороскопов. Причиной тому является слияние мудрости с психологией человека.
По словам исследователей, древняя астрология была основана на строгих данных, которыми пренебрегают на данный момент, однако психология не разрушает целостное понимание о пророчествах. Древние знания до сих пор не применяют в качестве пророчеств полноценно. Первоначальная цель астрологии гораздо отличается от принятым всеми высказыванием Карла Юнга, который утверждал, что наука о звездах находится в сознании человека и не является предсказаниями. Ученые отметили полезность древних записей астрономов, помогающие понять устройство небесных тел сотни лет назад.
Исследователи огорчены тем, что, несмотря на развитие науки в целом, многие не желают изучать данные, которые были получены в прошлом. Человечество до сих пор пренебрегает всеми древними знаниями и мудростями.
По словам исследователей, древняя астрология была основана на строгих данных, которыми пренебрегают на данный момент, однако психология не разрушает целостное понимание о пророчествах. Древние знания до сих пор не применяют в качестве пророчеств полноценно. Первоначальная цель астрологии гораздо отличается от принятым всеми высказыванием Карла Юнга, который утверждал, что наука о звездах находится в сознании человека и не является предсказаниями. Ученые отметили полезность древних записей астрономов, помогающие понять устройство небесных тел сотни лет назад.
Исследователи огорчены тем, что, несмотря на развитие науки в целом, многие не желают изучать данные, которые были получены в прошлом. Человечество до сих пор пренебрегает всеми древними знаниями и мудростями.
Автор: Самохина Виктория