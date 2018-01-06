Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука

Ученые утверждают, что древняя астрология не влияет на точность современного гороскопа
Ученые утверждают, что древняя астрология не сможет повлиять на точность составления современных гороскопов. Причиной тому является слияние мудрости с психологией человека.

Ученые утверждают, что древняя астрология не влияет на точность современного гороскопа


По словам исследователей, древняя астрология была основана на строгих данных, которыми пренебрегают на данный момент, однако психология не разрушает целостное понимание о пророчествах. Древние знания до сих пор не применяют в качестве пророчеств полноценно. Первоначальная цель астрологии гораздо отличается от принятым всеми высказыванием Карла Юнга, который утверждал, что наука о звездах находится в сознании человека и не является предсказаниями. Ученые отметили полезность древних записей астрономов, помогающие понять устройство небесных тел сотни лет назад.

Исследователи огорчены тем, что, несмотря на развитие науки в целом, многие не желают изучать данные, которые были получены в прошлом. Человечество до сих пор пренебрегает всеми древними знаниями и мудростями.
Автор: Самохина Виктория
Вчера, 23:20
Читайте также
Загрузка...
В Воронеже открылся некоммерческий стрелковый клуб
Путин подарил икону церкви в Санкт-Петербурге
ЕС решил ежегодно взыскивать с РФ 1,39 млрд евро
В Сети появилось фото обнаженной актрисы Яны
Сегодня восточные христиане отмечают Рождество
СМИ: Ксения Собчак считает РФ страной
Малоимущим семьям РФ в 2018 году станет доступна
SMS-поздравления с Рождеством Христовым
Добрые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в
Поздравления с рождеством в стихах
Рождество Христово 2018: традиции и поздравления
Поздравления с Рождеством 2018 прикольные
Добавление комментария
Последние новости
07.01, 10:20 В Воронеже открылся некоммерческий стрелковый клуб
07.01, 10:16 Британские пабы будут работать дольше обычного в день
07.01, 10:10 Неизвестные забросали камнями авто Патриарха
07.01, 10:05 Путин подарил икону церкви в Санкт-Петербурге
07.01, 09:52 Победительнице шоу «Голос. Дети» Елизавете Качурак
07.01, 09:40 Дана Борисова собралась посетить монастырь
07.01, 09:34 Нагиев купил дом за 20 миллионов рублей
07.01, 09:31 Дональд Трамп оценил свои умственные способности, назвав
07.01, 09:27 После гибели каскадёра оштрафована киностудия, на
07.01, 09:24 Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown
07.01, 09:18 В Китае неизвестные украли кусок «умной» дороги из
07.01, 09:03 ЕС решил ежегодно взыскивать с РФ 1,39 млрд евро за
07.01, 08:51 В США собака отказалась покидать могилу своего хозяина
07.01, 08:47 Пьяный дебош актёра «Игры престолов» Кита Харингтона в
07.01, 08:42 Более 30 человек пропали при столкновении судов у
07.01, 08:32 «Дом-2»: Александра Черно хочет вывести татуировку,
07.01, 08:07 NASA: К Земле приближается астероид размером с
07.01, 07:42 СМИ: Экс-супруге Армена Джигарханяна быстро нашлась
07.01, 07:21 Пугачева и Галкин показали в Сети интерьер своего
07.01, 07:02 В Сети появилось фото обнаженной актрисы Яны Кошкиной