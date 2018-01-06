В Кузбассе две женщины пострадали в результате взрыва печного котла
В Кузбассе две женщины пострадали при взрыве печного котла. По информации от местных спасателей, в ходе инцидента также началось возгорание в частном доме, однако его быстро удалось ликвидировать.
Инцидент произошел вчера в утреннее время в Прокопьевске. В МЧС обратились соседи, которые заметили дым, идущий из окна одного из домов. За несколько минут до этого также был слышен сильный хлопок. Прибывшие на место спасатели зафиксировали факт пожара, начавшегося после взрыва котла.
В момент происшествия в доме находились две женщины, которые пришлось доставить в больницу с серьезными травмами. Всего в тушении пожара были задействованы две единицы специальной техники и 11 человек. Причины инцидента пока не удалось установить.
Инцидент произошел вчера в утреннее время в Прокопьевске. В МЧС обратились соседи, которые заметили дым, идущий из окна одного из домов. За несколько минут до этого также был слышен сильный хлопок. Прибывшие на место спасатели зафиксировали факт пожара, начавшегося после взрыва котла.
В момент происшествия в доме находились две женщины, которые пришлось доставить в больницу с серьезными травмами. Всего в тушении пожара были задействованы две единицы специальной техники и 11 человек. Причины инцидента пока не удалось установить.
Автор: Махов Артем