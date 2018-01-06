Подросток на Кубани погиб от прикосновения к новогодней елке
Подросток из Белореченского района на Кубани погиб от прикосновения к новогодней елке. По данным очевидцев, трагедия произошла из-за короткого замыкания гирлянд.
По предварительной информации, парень хотел сделать селфи на фоне лесной красавицы и решил прикоснуться к ней для полноты кадра. Подростка ударило током. Его друзья пытались оказать помощь пострадавшему, вызвали скорую помощь и даже отправились ей на встречу. Несмотря на все манипуляция, спасти парня не удалось. Он скончался на руках у медиков.
Очевидцы сообщают, что в новогоднюю ночь на Кубани шел дождь. Правоохранительные органы станицы выясняют причины и обстоятельства случившегося. На данный момент проводится тщательная проверка всех ответственных лиц.
По предварительной информации, парень хотел сделать селфи на фоне лесной красавицы и решил прикоснуться к ней для полноты кадра. Подростка ударило током. Его друзья пытались оказать помощь пострадавшему, вызвали скорую помощь и даже отправились ей на встречу. Несмотря на все манипуляция, спасти парня не удалось. Он скончался на руках у медиков.
Очевидцы сообщают, что в новогоднюю ночь на Кубани шел дождь. Правоохранительные органы станицы выясняют причины и обстоятельства случившегося. На данный момент проводится тщательная проверка всех ответственных лиц.
Автор: Самохина Виктория