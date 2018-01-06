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В Госдуме РФ сэкономили на депутатах около 40 млн рублей
Депутаты российской Госдумы сэкономили около 40 млн рублей средств государственного бюджета, включая суммы для оплаты труда парламентариев. Источником ощутимой экономии стали определённые изменения, внесенные в регламент ГД РФ.

В Госдуме РФ сэкономили на депутатах около 40 млн рублей

Согласно информации спикера нижней палаты Госдумы РФ Вячеслава Володина, депутаты иногда брали внеочередной выходной, причём без содержания. Было отмечено, что по ряду статей расходов по итогам завершившегося года образовалась заметная экономия. «Мы об этом точно сможем проинформировать, когда будут подведены итоги, но экономия составит не менее 500 млн рублей», - сказал Володин. Было отмечено, что согласно данным, отмечено существенное аккумулирование средств фонда оплаты труда. Депутаты сверхурочно много работали, но вместе с тем произошла определённая экономия в данном сегменте.

Те из парламентариев, кто не мог принимать участие в некоторых пленарных заседаниях, подавали заявления об отсутствии на них за свой счёт. «В результате экономия составила не менее 40 млн рублей», - подытожил спикер.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 16:45
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