Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы
Известная балерина Анастасия Волочкова улетела на отдых на Мальдивы. Об этом она сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram.
Волочкова на своей странице опубликовала фото из окна самолета в полете, оставив хэштеги, судя по которым она отправилась на отдых. Пост она подписала: "Just great!". Естественно как всегда нашлись те, кто пожелал хорошего отдыха, и те, кто начал писать язвительные высказывания. Сама же балерина пока никак не отреагировала на замечания поклонников.
Ранее информационное агентство "Актуальные новости" сообщало, что Анастасия Волочкова показала богатого ухажера и его подарки.
Волочкова на своей странице опубликовала фото из окна самолета в полете, оставив хэштеги, судя по которым она отправилась на отдых. Пост она подписала: "Just great!". Естественно как всегда нашлись те, кто пожелал хорошего отдыха, и те, кто начал писать язвительные высказывания. Сама же балерина пока никак не отреагировала на замечания поклонников.
Ранее информационное агентство "Актуальные новости" сообщало, что Анастасия Волочкова показала богатого ухажера и его подарки.
Автор: Маргарита Лисарова