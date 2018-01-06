На трассе в Башкирии загорелся грузовой автомобиль Scania с рудой
В Башкирии на трассе произошло возгорание грузовой машины Scania, перевозящей руду. Пожарные сообщили, что в числе пострадавших или погибших при пожаре никого не оказалось.
В Хайбуллинском районе Башкирии вчера, 5 января, загорелась фура с прицепом автомобильной марки Scania. Машина была нагружена необогащенной рудой. В пожарную часть сообщили, что грузовой автомобиль горит между населенными пунктами Татыр-Узяк и Ивановка. Работники спасательной службы примерно за полчаса устранили причину происшествия и сообщили, что когда прибыли на место вызова – заметили, что у машины горели совмещенные покрышки средней оси.
В сводке происшествия по данному инциденту в Башкирии погибших нет. На месте инцидента проводит работу дознаватель, а предположительной причиной пожара фуры стал выход из строя определенных агрегатов автомобиля.
В Хайбуллинском районе Башкирии вчера, 5 января, загорелась фура с прицепом автомобильной марки Scania. Машина была нагружена необогащенной рудой. В пожарную часть сообщили, что грузовой автомобиль горит между населенными пунктами Татыр-Узяк и Ивановка. Работники спасательной службы примерно за полчаса устранили причину происшествия и сообщили, что когда прибыли на место вызова – заметили, что у машины горели совмещенные покрышки средней оси.
В сводке происшествия по данному инциденту в Башкирии погибших нет. На месте инцидента проводит работу дознаватель, а предположительной причиной пожара фуры стал выход из строя определенных агрегатов автомобиля.
Автор: Дягилев Михаил