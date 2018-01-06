Настасью Самбурскую в купальнике хейтеры назвали "страшненькой"
Настасья Самбурская в купальнике показала фото с отдыха на морском берегу, подписав: "Сочи. Январь 2018". Внимательные поклонники сразу заметили, что она пошутила.
Подписчики на перебой сразу стали писать, что она не в Сочи, потому что песок и цвет моря не соответствуют реальности. Также комментаторы написали, что сейчас Настасья Самбурская находиться в Дубаи вместе с Натальей Рудовой.
Стоит отметить, что, кроме хвалебных комментариев о прекрасной фигуре, хейтеры написали и негатив, назвав ее "страшненькой". Однако, несмотря на все это, пост за 15 минут собрал 42 тысячи "лайков".
Подписчики на перебой сразу стали писать, что она не в Сочи, потому что песок и цвет моря не соответствуют реальности. Также комментаторы написали, что сейчас Настасья Самбурская находиться в Дубаи вместе с Натальей Рудовой.
Стоит отметить, что, кроме хвалебных комментариев о прекрасной фигуре, хейтеры написали и негатив, назвав ее "страшненькой". Однако, несмотря на все это, пост за 15 минут собрал 42 тысячи "лайков".
Автор: Маргарита Лисарова