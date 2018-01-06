Уфологи: В Новый год жители США и Великобритании увидели в небе ярко-зеленый НЛО
Уфологи сообщают, что получили сообщения от очевидцев, видевших на новогодние праздники в небе ярко-зелёный светящийся НЛО. Экспертов удивил тот аспект, что очевидцы проживают в разных частях планеты: в США и Великобритании.
По информации западных массмедиа, женщина, проживающая в Северной Англии, в канун Нового года заметила в вечернем небе необычное свечение, оно было похоже на комету с ярко зелёным хвостом. Сам НЛО переливался жёлтыми и красными оттенками. Поделившись увиденным со своим мужем, очевидица разместила соответствующий пост во всемирной сети. Спустя некоторое время выяснилось, что данное явление увидели и некоторые граждане США. Они обратились к уфологам, заявив, что наблюдали пролёт такого же объекта.
Согласно информации специалистов, это мог быть метеорит, пронесшийся в верхних слоях атмосферы Земли на огромной скорости. При этом тело, войдя в плотные воздушные слои, могло приобрести необычную цветовую гамму.
По информации западных массмедиа, женщина, проживающая в Северной Англии, в канун Нового года заметила в вечернем небе необычное свечение, оно было похоже на комету с ярко зелёным хвостом. Сам НЛО переливался жёлтыми и красными оттенками. Поделившись увиденным со своим мужем, очевидица разместила соответствующий пост во всемирной сети. Спустя некоторое время выяснилось, что данное явление увидели и некоторые граждане США. Они обратились к уфологам, заявив, что наблюдали пролёт такого же объекта.
Согласно информации специалистов, это мог быть метеорит, пронесшийся в верхних слоях атмосферы Земли на огромной скорости. При этом тело, войдя в плотные воздушные слои, могло приобрести необычную цветовую гамму.
Автор: Семен Зайцев