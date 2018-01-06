В Уфе мужчина пропал во время подводной охоты
В Уфе без вести пропал мужчина после проведенной речной подводной охоты. Поиски пропавшего рыбака осуществляются столичными спасательными бригадами уже третий день.
Информация на предмет исчезновения человека была передана в «Службу спасения» еще вечером, 4 января. Служебные бригады в неотложном порядке приступили к поискам рыбака. Было обследовано побережье в районе ул. Набережной. Информационная служба ведомства сообщила, что ночные работы по погружению были невозможны в соответствие регламенту, потому проводилось тщательное обследование береговой линии реки Уфа. Пока сообщений о найденном 29-летнем пропавшем охотнике не поступало.
В пятницу на протяжении светового дня водолазы многократно погружались в реку, но так следов рыбака пока и не обнаружили. В настоящий момент времени поиски продолжаются.
Информация на предмет исчезновения человека была передана в «Службу спасения» еще вечером, 4 января. Служебные бригады в неотложном порядке приступили к поискам рыбака. Было обследовано побережье в районе ул. Набережной. Информационная служба ведомства сообщила, что ночные работы по погружению были невозможны в соответствие регламенту, потому проводилось тщательное обследование береговой линии реки Уфа. Пока сообщений о найденном 29-летнем пропавшем охотнике не поступало.
В пятницу на протяжении светового дня водолазы многократно погружались в реку, но так следов рыбака пока и не обнаружили. В настоящий момент времени поиски продолжаются.
Автор: Дягилев Михаил