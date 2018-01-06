В Тосно в больнице скончался похищенный из Санкт-Петербурга иностранец
Иностранный гражданин, которого накануне похитили в Петербурге и увезли в багажнике автомобиля, скончался в больнице города Тосно. Умирающего мужчину нашли на обочине шоссе возле одного из садоводств Ленинградской области и отправили в ближайшую больницу, но врачи оказались бессильны.
Потерпевший 29-летний парень - нигде не работающий гражданин Азейбаржана, который был избит неизвестными возле торгового центра "Монпасье". Свидетельница происшествия рассказала, что компания из пяти-шести человек напала на него, завязалась драка, после чего побитого мужчину уложили в багажник зеленой иномарки и куда-то увезли.
Полиция возбудила дело о похищении человека. Пропавшего обнаружили еле живого на обочине дороги возле одного из садовых хозяйств Всеволжского района. У мужчины был сломан нос, травма головы и сильное переохлаждение, его доставили в больницу города Тосно, где он и скончался около полуночи.
Потерпевший 29-летний парень - нигде не работающий гражданин Азейбаржана, который был избит неизвестными возле торгового центра "Монпасье". Свидетельница происшествия рассказала, что компания из пяти-шести человек напала на него, завязалась драка, после чего побитого мужчину уложили в багажник зеленой иномарки и куда-то увезли.
Полиция возбудила дело о похищении человека. Пропавшего обнаружили еле живого на обочине дороги возле одного из садовых хозяйств Всеволжского района. У мужчины был сломан нос, травма головы и сильное переохлаждение, его доставили в больницу города Тосно, где он и скончался около полуночи.
Автор: Артемов Сергей