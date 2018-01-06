ЕС стал основным инвестором в предприятия Самарской области в 2017 году
Европейский союз по итогам 2017 года стал главным инвестором в промышленные предприятия Самарской области. Речь идёт о миллионах долларов, вложенных в развитие производственной инфраструктуры российского региона.
Основной поток инвестиций был направлен из ведущих стран, являющихся членами Евросоюза. Пресс-представитель правительства Самарской области сообщил, что основные источники инвестиций были направлены из Франции, Кипра, Германии и Нидерландов. Далее было отмечено, что объём поступивших иностранных средств на протяжении первого полугодия 2017 года составил 24 млн долларов. Это превышает уровень первых шести месяцев 2016 года на 3,7%. Особо было отмечено, что итоговые данные за прошедший год ещё не подсчитаны.
Указывается на запуск АО «КуйбышевАзот» с компанией Linde (ФРГ) совместного производства аммиака. Вторым не менее важным проектом является предстоящий запуск в Тольятти установки по компактированию сульфата аммония. Проект имеет мощность не менее 140 тыс. тонн в год, он будет реализован в рамках СП, созданного с предприятием Trammo (США).
Основной поток инвестиций был направлен из ведущих стран, являющихся членами Евросоюза. Пресс-представитель правительства Самарской области сообщил, что основные источники инвестиций были направлены из Франции, Кипра, Германии и Нидерландов. Далее было отмечено, что объём поступивших иностранных средств на протяжении первого полугодия 2017 года составил 24 млн долларов. Это превышает уровень первых шести месяцев 2016 года на 3,7%. Особо было отмечено, что итоговые данные за прошедший год ещё не подсчитаны.
Указывается на запуск АО «КуйбышевАзот» с компанией Linde (ФРГ) совместного производства аммиака. Вторым не менее важным проектом является предстоящий запуск в Тольятти установки по компактированию сульфата аммония. Проект имеет мощность не менее 140 тыс. тонн в год, он будет реализован в рамках СП, созданного с предприятием Trammo (США).
Автор: Семен Зайцев