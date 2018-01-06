Наталья Рудова и Настасья Самбурская проводят отдых вместе
Наталья Рудова показала фотоснимок на том же берегу, где ранее фотографировалась Настасья Самбурская, а также продемонстрировала красивую, подтянутую фигуру.
Ранее Настасья Самбурская опубликовала фотоснимок с пляжа, подписав, что она в Сочи. Однако пользователи поспешили сообщить, что она отдыхает в Дубаи с Рудовой. Вот теперь последняя опубликовала фото, сделанное на том же берегу.
Преданные поклонники отметили, что ее сногшибательную фигуру, назвав ее королевой. Пост собрал более 60 тысяч "лайков".
Ранее Настасья Самбурская опубликовала фотоснимок с пляжа, подписав, что она в Сочи. Однако пользователи поспешили сообщить, что она отдыхает в Дубаи с Рудовой. Вот теперь последняя опубликовала фото, сделанное на том же берегу.
Преданные поклонники отметили, что ее сногшибательную фигуру, назвав ее королевой. Пост собрал более 60 тысяч "лайков".
Автор: Маргарита Лисарова