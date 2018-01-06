Сергей Дружко назвал правило хайпа: "Делай то, что должно и будь что будет!"
"Делай то, что должно и будь что будет!" - такое выражение Сергей Дружко считает основным правилом хайпа. Также актер поделился своими поводами для гордости по итогам прошедшего года.
Любимым мемом известного актера и блогера является фраза: "Да хранит Вас Дружко". В 2017 Дружко ощутил радость отцовства и горд от того, что совместно с любимой супругой сумели преодолеть трудности первых месяцев после рождения младенца. Также молодой папа отметил, что болеет только за питерский "Зенит", любимой программой для общения считает WhatsApp, он верит в существование марсиан и не добывает криптовалюту. Дружко также предсказал объединение телевидения и YouTube в ближайшем будущем.
Любимым мемом известного актера и блогера является фраза: "Да хранит Вас Дружко". В 2017 Дружко ощутил радость отцовства и горд от того, что совместно с любимой супругой сумели преодолеть трудности первых месяцев после рождения младенца. Также молодой папа отметил, что болеет только за питерский "Зенит", любимой программой для общения считает WhatsApp, он верит в существование марсиан и не добывает криптовалюту. Дружко также предсказал объединение телевидения и YouTube в ближайшем будущем.
Автор: Артемов Сергей