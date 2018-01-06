В Санкт-Петербурге в коммунальной квартире бездомный зарезал пенсионерку
В коммунальной квартире в Санкт-Петербурге бездомный мужчина зарезал женщину пенсионного возраста. Сотрудники правоохранительных органов открыли криминальное дело.
В понедельник, 1 января, в Петербурге произошел инцидент со смертельным исходом. В коммунальной квартире по ул. Можайской обнаружили труп женщины-хозяйки 58-летнего возраста спустя 2 дня после происшествия. Предварительные данные следствия гласят о том, что пенсионерка употребляла спиртные напитки со своим знакомым, которого сотрудники полиции задержали в подозрении совершения убийства. Мужчина 58-летнего возраста без зарегистрированного места проживания по результатам конфликта с погибшей причинил женщине ножевые ранения, которые стали причиной смерти хозяйки квартиры.
В данный момент происходят уточнения всех обстоятельств и деталей произошедшего. С задержанным бездомным мужчиной проводят работы по допрашиванию.
В понедельник, 1 января, в Петербурге произошел инцидент со смертельным исходом. В коммунальной квартире по ул. Можайской обнаружили труп женщины-хозяйки 58-летнего возраста спустя 2 дня после происшествия. Предварительные данные следствия гласят о том, что пенсионерка употребляла спиртные напитки со своим знакомым, которого сотрудники полиции задержали в подозрении совершения убийства. Мужчина 58-летнего возраста без зарегистрированного места проживания по результатам конфликта с погибшей причинил женщине ножевые ранения, которые стали причиной смерти хозяйки квартиры.
В данный момент происходят уточнения всех обстоятельств и деталей произошедшего. С задержанным бездомным мужчиной проводят работы по допрашиванию.
Автор: Дягилев Михаил