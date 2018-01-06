Верховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборах
Верховный суд России официально подтвердил отказ оппозиционеру Алексею Навальному в участии в выборах президента в 2018 году. По информации от пресс-центра ведомства, решение в первой инстанции оставлено без изменения.
В связи с решением суда, постановление ЦИК об отказе Навальному в участии в выборах выступило в законную силу. В жалобе оппозиционер попросил проверить на правомерность действия Центральной избирательной комиссии. По словам Навального, его судимости были признаны Европейским судом «фиктивными», ввиду чего запрет принимать участие в выборах был не обоснован.
Ранее юристы Навального сообщили, что в случае отказа в рассмотрении его иска в Верховный суд, дело будет передано в Европейский суд по правам человека. Сам оппозиционер заявил, что собирается «довести дело до конца, так как не рассчитывает на справедливость российской судебной системы».
В связи с решением суда, постановление ЦИК об отказе Навальному в участии в выборах выступило в законную силу. В жалобе оппозиционер попросил проверить на правомерность действия Центральной избирательной комиссии. По словам Навального, его судимости были признаны Европейским судом «фиктивными», ввиду чего запрет принимать участие в выборах был не обоснован.
Ранее юристы Навального сообщили, что в случае отказа в рассмотрении его иска в Верховный суд, дело будет передано в Европейский суд по правам человека. Сам оппозиционер заявил, что собирается «довести дело до конца, так как не рассчитывает на справедливость российской судебной системы».
Автор: Махов Артем