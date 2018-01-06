Минобороны РФ: Истребители Су-30 не нарушали границ при полете над Балтикой
В российском Минобороны сообщили, что истребители Су-30, пролетая над Балтикой, не нарушали воздушных границ каких-либо стран. Экипажи самолетов 23 ноября и 13 декабря 2017 года проводили запланированные ранее учебные полеты.
Задания выполнялись российскими самолётами над Балтийским морем. При этом вторжение в воздушное пространство каких-либо государств не было. Об этом сообщил пресс-представитель оборонного ведомства. Было указано, что маршрут истребителей Су-30 заранее согласовывался со специальными службами управления воздушным движением. Полёты самолётов проводились в соответствии с действующими международными правилами. Они оговаривают использование пространства, причём без нарушения границ воздушных бассейнов других государств.
В информационном сообщении Минобороны РФ отмечено, что в ходе полёта самолёты НАТО F-15 пошли на сближение с Су-30, при этом лётчики держали безопасное расстояние. После этого F-15 сменили курс и улетели.
Задания выполнялись российскими самолётами над Балтийским морем. При этом вторжение в воздушное пространство каких-либо государств не было. Об этом сообщил пресс-представитель оборонного ведомства. Было указано, что маршрут истребителей Су-30 заранее согласовывался со специальными службами управления воздушным движением. Полёты самолётов проводились в соответствии с действующими международными правилами. Они оговаривают использование пространства, причём без нарушения границ воздушных бассейнов других государств.
В информационном сообщении Минобороны РФ отмечено, что в ходе полёта самолёты НАТО F-15 пошли на сближение с Су-30, при этом лётчики держали безопасное расстояние. После этого F-15 сменили курс и улетели.
Автор: Семен Зайцев