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Сегодня восточные христиане отмечают Рождество Христово
Сегодня восточные христиане отмечают Рождество Христово. Данный праздник считается официальным в более чем 100 странах мира.

Сегодня восточные христиане отмечают Рождество Христово


Православные христиане отмечают Рождество 7 января. Приверженцы католического вероисповедания празднуют появление на свет Сына Божьего 25 декабря. Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа, весть о котором пришла вместе с первой звездой на небе. Сын Божий появился на свет сверхъестественным образом от Девы Марии. В Библии говорится, что его мучения начались с первого дня, так как он родился за городом в хлеву. О знаменательном событии пастухам сообщил ангел, спустившийся с небес в образе старца: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь».

Свою любовь к народу Иисус получил именно после рождения, так как первым к нему пришли простые миряне, а не вельможи и цари. Современники считают, что в его появлении на свет также есть символизм. До этого пастухи управлял своим домашним скотом. После рождения Христа у всех мирян появился пастор, а каждый из них – теперь «агнец Господний».

Традиция дарить подарки на Рождество также пошла еще с библейских времен. Тогда волхвы, узнавшие о появлении на свет Иисуса Христа, начали приносить ему дары в виде золота, ладана и смирны. Данные атрибуты и по сей день считаются основными в церкви. Современные каноны празднования рождества Христова немного отличны от библейских. Так, православные считают главным мирским событием воскрешение Иисуса, именуемое Пасхой. Католики и другие конфессии прославляют рождение Спасителя, ввиду чего Рождество у них приравнивается к Новому году. Также православные миряне не дарят друг другу подарки, так как все блага должны быть отданы Иисусу или его последователям. Самым главным отличием является наличие у католиков и других конфессий пасторов. В православной вере священники и другие служители церкви являются посланниками Господними, однако они не могут величать себя земными лидерами и наставниками, лишь передавая слово Божье. В остальном праздники практически идентичны и отмечаются с одинаковыми традициями семейных застолий и служений в церквях.
Автор: Махов Артем
Вчера, 23:58
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