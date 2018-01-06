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NASA: Космический зонд New Horizons через год встретится с далеким астероидом 2014 MU69
Научно-исследовательский аппарат NASA New Horizons, по предварительным расчетам, в январе 2019 года должен достичь орбиты транснептунового астероида 2014 MU69, находящегося в поясе Койпера. Информацию передало космическое агентство NASA.

NASA: Космический зонд New Horizons через год встретится с далеким астероидом 2014 MU69


Ведущий специалист проекта New Horizons Алан Стерн из НИИ SwRI заявляет, что первый день следующего года ознаменуется грандиозным историческим продолжением исследовательской космической программы, которая была начата уже 3 года назад с момента ознакомления зонда с поверхностью Плутона.

Небесное тело под названием 2014 MU69 входит в состав классических объектов пояса Койпера, диаметр которого составляет приблизительно от 25 до 45 км. Находящийся на расстоянии примерно в 1,6 млрд км от планеты Плутон астероид может оказаться как вытянутым объектом, так и парой небесных тел диаметром 15-20 км каждый. Обнаружить данный удаленный астероид 2014 MU69 получилось с помощью телескопа сверхмощной дальности «Хаббл».
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 18:16
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