Лолита Милявская выложила видео процедуры оздоровления ног с помощью рыбок
Певица решила испытать на себе необычную процедуру для оздоровления ног при помощи аквариума с рыбками гарра руфа. Лолита Милявская выложила видеоролик сеанса и призвала пользователей не бояться таких экзотических методов лечения.
Лолита Милявская не боится экспериментов. Недавно в Instagram артистки появилось видео необычной косметологической процедуры для ног. На нем видно, что Милявская опустила ноги в аквариум с рыбками гарра руфа. Звезда поделилась своими ощущениями, отметив, что ей было очень щекотно, и призвала людей не бояться экзотических методов оздоровления.
Рыбки гарра руфа эффективно удаляют омертвевшую кожу, а также улучшают кровообращение в ногах. Однако среди подписчиков нашлись люди, которые после подобных процедур пострадали от различных побочных эффектов. В комментариях к видео разгорелась целая дискуссия насчет целесообразности таких методов оздоровления.
Лолита Милявская не боится экспериментов. Недавно в Instagram артистки появилось видео необычной косметологической процедуры для ног. На нем видно, что Милявская опустила ноги в аквариум с рыбками гарра руфа. Звезда поделилась своими ощущениями, отметив, что ей было очень щекотно, и призвала людей не бояться экзотических методов оздоровления.
Рыбки гарра руфа эффективно удаляют омертвевшую кожу, а также улучшают кровообращение в ногах. Однако среди подписчиков нашлись люди, которые после подобных процедур пострадали от различных побочных эффектов. В комментариях к видео разгорелась целая дискуссия насчет целесообразности таких методов оздоровления.
Автор: Артемов Сергей